‘Di kasama si Seth: Francine Diaz naka-graduate na ng Senior High

Ang saya lang na naka-graduate na ng Senior High School ang Kapamilya young actress na si Francine Diaz!

Flinex nga ng co-manager sa career ni Francine ang tungkol sa graduation ng alaga.

Ayon kay John Ling, masaya siya na naka-graduate na ang kanyang alaga.

Sey pa ni John, “There are no shortcuts to true success. Keep working hard and the rest will follow!

“Life is full of surprises. Take them in stride and never lose sight of your goals.

“Challenges and setbacks are a part of life. Learn how to manage your reactions to difficult situations and you’ll be unstoppable. Again, Congratulations Chin.”

Nang makausap namin ang manager ni Francine, ikinuwento niya na sa Southville International School nag-graduate ng Senior High School ang kanyang alaga.

“Hindi online classes lang. Nagpupunta rin siya sa school. Siyempre gusto rin niyang mag-college.”

So naka-attend ba si Seth Fedelin, ang ka-love team ni Francine, sa graduation ng dalaga?

“Para lang kasi sa family, eh. Saka may work din si Seth kaya kahit sa celebration, wala siya,” sey pa ni John.

I’m sure, magse-celebrate sina Francine, Seth kapag magkasama sila.

Bago nga pala ang Senior High School graduation ni Francine ay nag-graduate na rin si Seth a month ago.

Bongga! (Jun Lalin)