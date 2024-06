Chris Newsome, Dwight Ramos rerelyebo kay Scottie Thompson

GARAHE si Scottie Thompson dahil sa back injury, nawalan ng natural point guard ang Gilas Pilipinas sa pagsabak sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia sa first week ng July.

Pero may solidong backcourt defender ang Nationals kay 6-foot-2 Chris Newsome, ang bagong koronang Finals MVP nang ihatid ang Meralco sa kampeonato ng PBA Philippine Cup laban sa San Miguel Beermen.

Posibleng si Dwight Ramos ang gamitin ni coach Tim Cone sa point, puwede rin isabay si Newsome. O si CJ Perez.

“Chris is really our backcourt stopper,” ani Cone sa interview ni Carlo Pamintuan. “That commitment, he’s going to be a committed defender. That’s going to be his absolute priority.”

Hindi kailangang umiskor ng bulto si New-New – tulad ng sinalansan niyang career-high 40 points sa Game 4 ng all-Filipino finals sa ro league.

“He’s not going to worry about scoring or passing,” dagdag ni Cone. “He’s just going to lock into a guy that we need and he’s got good size for the backcourt.”

Sa Raga, Latvia meet sa July 2-7, ka-grupo ng ‘Pinas ang hosts at Georgia.

Larga ang send-off friendly match ng Gilas laban sa Taiwan Mustangs ngayong Lunes sa PhilSports Arena sa Pasig.

Kinabukasan ay pa-Europe na ang Nationals para sa dalawa pang exhibition match kontra Turkey at Poland bago ang OQT.

Kasama sa PH5 sina nbaturalized player Justin Brownlee, June Mar Fajardo, Calvin Oftana, Kevin Quiambao, Carl Tamayo, Kai Sotto, Japeth Aguilar at Mason Amos. (Vladi Eduarte)