Cebu City atat na sa 64th Palarong Pambansa 2024

MALAPIT nang makumpleto ang pagsasaayos ng mga pasilidad na gagamitin

para sa 64th Palarong Pambansa 2024 sa Hulyo 6-17 sa Cebu City Sports

Center.

Pwedeng ng matapos ang mga ginagawang rehabilitasyon sa CCSC sa

linggong ito na nakatakdang bigyan ng ceremonial pre-opening sa Hunyo

27, at ayon sa mga contractor ay 90%-96% na ang mga natapos na gawain.

Nagpahayag ng kasiyahan si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa

patuloy na pag-aapura ng mga manggawa sa playing venues kasunod na

aniya ang pagkasa sa mga sports equipment sa tamang lugar.

“I will personally check the rooms to ensure everything is ready. On

June 27, we will hold a ceremonial pre-opening of the CCSC,” lahad ni

Garcia sa isang report.

Nabanggit din ng alkalde na nasa kaayusan na ang maraming bahagi at

wala siyang nakikitang malalaking problema na maaaring makaapekto sa

nalalapit na kaganapan ng Kagawaran ng Edukasyon. Kumpiyansya si

Garcia na ang mga pagbabago sa CCSC ay magpapabilib sa mga atleta,

bisita, at opisyal dahil sa malalaking pagpapahusay na mga ginawa sa

palaruan.

“Everything is already in place, as it should be. I assume that, at

the national government level, everything should be well-prepared.

There should be no issues, and the event will not be affected,”

panapos na sey ng opisyal. (Gerard Arce)