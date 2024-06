Ipinaliwanag ni Senador Alan Peter Cayetano na layunin ng independent review sa ipinapatayong New Senate Building na gawing simbolo ng demokrasya na maipagmamalaki ng mga Pilipino at maramdamang sa kanila talaga ito.

Bilang chairperson ng Senate Committee on Accounts (CA), sinabi ni Cayetano na ang dalawang nagpapatuloy na review ay nakatutok sa una at ikalawang phase ng proyekto habang binubusisi ang ikatlong phase, na nangangailangan ng karagdagang P10 bilyon.

Ayon kay Cayetano, sa Phase 1 at 2 ay inaalam kung bakit maraming pagbabago at bakit ganoon ang presyo.

“Doon sa P10 billion na sumunod (Phase 3), tinitingnan natin kung ‘can you give the same quality [with lower costing].’ So ang objective ng Senate President, and I would assume ng whole Senate, nandoon pa rin yung quality, secure pa rin y’ung building, pero ‘wag ganoon kalaki ang gastos,” paliwanag niya. (Reymund Tinaza)