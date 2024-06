Blooms umalma! Mga faney ng BINI sinisi sa kaguluhan sa QC Pride event

Nagmistulang sumbungan at labasan ng sama ng loob ang X ng karamihan sa members ng LGBTQIA+ dahil sa kanilang hinaing at disappointment sa ‘Love Laban 2 Everyone Pride Festival’ concert nitong Sabado.

Trending sa X ang Pride March 2024 at kung babasahin mo posts ng mga dismayadong dumalo sa big event na ito, iisa ang sinisisi nila sa mga aberyang nangyari kahit naglabas na ng official statement ang organizers ng event.

Obvious na masamang-masama ang loob nila sa inasal ng fans ng BINI na diumano ay dumalo lang sa event para manood ng free concert at hindi para sa ipinaglalaban ng community. Ni hindi nga raw alam ng mga faney ng BINI na nakipag-unahan sa kanila sa venue ang tunay na tema ng selebrasyon. May mga nambastos pa raw sa kanila sa mismong event na dapat para sa kanila at sa LGBTQIA+ allies and supporters.

“Nakakahinayang kasi ‘yung artists na sinu-support nila ay vocal about the protest pero ‘yung mga gantong fans mukhang walang pakialam don.”

“Nakakalungkot lang talaga is ‘yung napuno ‘yung lugar ng homophobic na mga straight na nagpunta lang for performers. Ang babastos pa ng mg astraight boys na concert lang ang ipinunta sa Pride March event!”

“Nakaka-disappoint ‘yung nag marcha tayo para sa representasyon ng ibat ibang advocacies, causes and protests na halos lahat ng protesta present kahapon. Ending kami ang hindi pinapasok sa Quezon Memorial Circle dahil puno na raw at puro fans ng BINI ang nasa loob, kami nasaraduhan.”

Imbiyerna rin ang ilang members ng LGBTQIA+ community sa ilang fans ng BINI na sumugod pa rin sa Quezon Memorial Circle kahit na ilang beses nang in-announce na kanselado na ang concert kung saan dapat magpe-perform ang paborito nilang P-pop all girl group.

May kumalat ding mga video na kuha sa nasabing event na kitang-kita ang pagpupumilit pumasok ng fans kahit nag-uuwian na ang mga dumalo dahil sa walang tigil na pag-ulan.

“Look how aggresive these BINI fans are! ilang beses na nga inannounce na cancelled na pero they kept yelling ‘BINI’ at tinutulak pa kami para lang makapasok sila!! Wala naman silang maaabutan sa loob, nagkakasakitan na pero patuloy pa rin sila. nakakadisappoint.”

“Grabe sila, gusto ko ng lumabas pero hindi ako makalabas kasi sobrang lakas ng force nila. Hindi narinig sa video pero may chant ‘yung group of people sa likod na ‘BINI lang gusto makita’ while pushing us.”

Pero pinalagan ng Blooms (tawag sa fans ng BINI) ang mga akusasyon sa kapwa nila fans. Hindi raw ito katanggap-tanggap.

“I don’t think so, na mga Blooms po ‘yan. Kasi sa pagkuha ng ticket & forms for fun-run sa ABS-CBN sobrang organized ng mga Blooms. And even sa mismong fun run hindi po sila ganyan, they have respect to each other for sure nakiki clout lang po ‘yan.”

“Next time ‘wag na iinivite ang BINI sa Pride March event sa QC. Sila sinisisi ng marami dahil sa mga pumunta para sa kanila. Wag na ring mag invite ng ibang artist sa event, baka masisi rin.”

Samantala, dahil sa naglabasang videos at socmed posts, nadamay tuloy pati ang BINI.

Komento tuloy ng netizens, ‘pag kasama talaga ang BINI sa isang free concert, sigurado raw kanselado ito.

Iniuugnay tuloy ng mga intrigerang netizens ang nangyaring pagkansela sa Indepedence Day celebration concert sa Quirino Grandstand, Rizal Park noong June 12 sa kaganapan sa Pride March celebration.

Samantala, naglabasan naman ng official statement ang QC government pati ang Pride PH tungkol sa dahilan ng cancelation ng concert.

Parte ng official statement nila ay, “Nais naming ipagbigay alam na nakompromiso ang electrical at sound system sa stage nang dahil sa malakas na ulan at posibleng makapinsala sa mga crew at mahal nating performers.

“Dahil dito napagdesisyunan ng mga organizer na unahin ang kapakanan at kaligtasan ng lahat at tapusin nang maaga ang programa ngayong gabi.”

Pero kahit may mga ganitong insidente, Happy Pride pa rin sa ating lahat. (Ogie Rodriguez)