Inihayag ni Senador Sonny Angara na walang kumakausap sa kanya para pamunuan ang Department of Education (DepEd) matapos magbitiw noong nagdaang linggo si Vice President Sara Duterte.

“Wala namang kumakausap [sa akin],” reaksiyon ni Angara matapos iulat ng Abante na isa siya sa tatlong produkto ng Uni-versity of the Philippines (UP) na kinukonsidera ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. para maging susunod na kalihim ng DepEd.

Maliban kay Angara, ang dalawang pang kandidato para sa naturang posisyon ay sina Marikina Rep. Stella Quimbo at Trade Secretary Alfredo Pascual.

Aminado naman si Angara na mahirap tanggihan sakaling si Marcos na mismo ang mag-alok ng nasabing posisyon sa kanya. “True,” [mahirap tanggihan] sagot ng senador nang tanungin ng Abante.

Sa 2025 magtatapos ang ikalawang termino ni Angara sa Senado at walang pang kumpirmasyon kung tatakbo ito sa lokal na posisyon sa kanilang lalawigan sa Aurora.

Nagtapos ng kanyang law degree si Angara sa UP. Ang kanyang ama na si dating Senate President Edgardo Angara ay ika-15 pangulo ng UP, mula 1981 hanggang 1987.

Sabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Basic Education, “good choice” na maging DepEd secretary si Angara.

“Alam niya ‘yung problema, alam niya ‘yung solution,” saad ni Gatchalian. “Even before pa, ang adbokasiya niya ay nasa education. Kaya kung makikita natin nu’ng chairman siya ng Finance Committee, ang laki ng binuhos niya sa education.” (Dindo Matining)