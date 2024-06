ISANG pitong taong-gulang na batang babae ang umawit sa Philadelphia, USA ng Lupang Hinirang, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Siya si Zoe Erianna, ang batang nakapukaw sa atensyon ng maraming tao nang sumali siya sa season 18 ng America’s Got Talent (AGT) dahil sa kanyang magandang tinig.

Sa Instagram account ni Zoe, nakabahagi rito ang pag-awit niya ng Lupang Hinirang sa harap ng city hall sa Philadelphia.

“Zoë Erianna was invited to sing both the Philippines and US national anthems in front of City Hall in the birthplace of America, Philadelphia! Here is a video of Lupang Hinirang,” ayon pa sa ibinahaging post ng bata.

Sinabi rin sa post na hindi marunong magsalita ng Tagalog ang bata pero halos masaulo niya ang tono at mga salita sa Lupang Hinirang.

“The impressive part about this is not the fact that she is in tune but that she nearly memorized the words but does not speak the language,” ani pa ng post. (Vince Pagaduan)