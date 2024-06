APAT na Pinay ang pinalayas sa South Korea matapos makulong ang mga ito dahil sa ilegal na pagtatrabaho sa nasabing bansa bilang mga entertainer.

Ayon sa ulat ng immigration protection and border enforcement section ng Bureau of Immigration (BI), dumating ang mga ito sa Mactan Cebu International Airport (MCIA) noong Hunyo 19 sakay ng Jeju Air flight mula South Korea.

Sinabi ng mga biktima na nalinlang sila ng isang Pinoy na nag-utos sa kanilang makipagkita sa isang Korean para asikasuhin ang pagproseso ng kanilang mga dokumento.

Natuklasan sa imbestigasyon na ginamit ng mga biktima ang mobile phone app na Telegram para makipag-ugnayan sa kanilang mga recruiter na nag-alok sa kanila ng trabaho bilang entertainer sa isang bar.

Nangako umano ang mga ito sa kanila ng P80,000 buwanang suweldo hanggang mag-expire ang kanilang 59-araw na tourist visa.

Ipinaliwanag ni BI Commissioner Norman Tansingco na nag-overstay ang apat na Pinay kaya hinuli sila ng mga awtoridad ng Korea.

“Pagdating sa Korea, two weeks kaming nag trabaho bilang entertainer. Ang isang kasamahan naming Thailander na may asawang Koreano ang nagsumbong kaya halos isang linggo kaming na-detain,” sabi pa ng isang biktima.

“These women suffered exploitation, and they ended up detained without receiving their rightful wages, all due to deceptive assurances,” giit ni Tansingco. (Mina Navarro)