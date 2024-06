11 galamay ng Daulah Islamiyah sumurender sa MagSur

MAY 11 miyembro ng teroristang Daulah Islamiyah-Turaifie Group (DI-TG) ang nagbalik-loob sa pamahalaan at sumuko sa militar sa Datu Piang, Maguindanao del Sur noong Biyernes.

Kasamang isinuko ng mga dating terorista ang pitong high powered at apat na low powered firearms na kinabibilangan ng dalawang Uzi, Bushmaster rifle, tatlong 40 mm M79 grenade launcher, sniper rifle at iba pa.

Ayon kay Army Major General Alex Rillera, commander ng 6TH Infantry Division ng Joint Task Force Central, sumuko ang mga dating terorista sa tulong ng lokal na pamahalaan sa Barangay Buayan sa nasabing bayan na malugod namang tinanggap ng gobyerno.

Ang mga sumuko ay bibigyan ng panibagong buhay sa pamamagitan ng AGILA-HAVEN Program na naglalarong mabigyan ang mga dating rebelde ng panibagong simula katulad ng trabaho at financial support upang maging mabilis ang kanilang pagbangon mula sa dati nilang pamumuhay.

“Ikinalulugod natin ang pagbabalik-loob ng ating kapwa Pilipino. Sila ay kabilang na sa napakaraming dating myembro ng local terrorist group na kapayapaan at kaunlaran sa kanilang lugar ang hinahangad”, saad ni Rillera.

Hinihimok pa rin ng JTFC/6ID commander ang mga natitirang miyembro ng teroristang grupo na mamuhay nang ligtas at matiwasay kasama ang kanilang mga pamilya sa marangal at mapayapang paraan, bumalik sa gobyerno at talikuran ang walang katapusang armadong pakikipaglaban.(Edwin Balasa)