Tinatayang nasa 100,000 Surigaonon ang natulungan ng gobyerno nitong Sabado mula sa pagkuha ng mga NBI at police clearance, birth certificate, TESDA certification, at marami pang iba.

Ito ay bahagi ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair (BPSF) na programa ng Pangulong Marcos para ilapit ang mga ahensya ng gobyerno at ibigay ang mga kailangan ng mga tao.

Si Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kumatawan sa Pangulong Marcos sa BPSF sa lungsod ng Bislig, Surigao del Sur kasama ang 77 mambabatas.

Bukod sa mga serbisyo, namahagi din ng halos P600 milyon na ayuda ang pamahalaan mula sa mga cash assistance ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) at scholarship grant naman ng Commission on Higher Education (CHEd).

Ayon kay Speaker Romualdez, “ang BPSF ay one stop shop para hindi na kailangang magtungo pa sa Maynila o malaking lungsod ang mga kababayan natin para makuha ang kanilang mga pangangailangan”.

Laking pasasalamat ni Rosario, 28 years old, ng Bislig City dahil nakakuha siya ng certification at clearance para makapagtrabaho overseas.

Aniya, “tipid sa pamasahe at mahabang pila. Laking ginhawa ng serbisyo fair na ito”.

Umabot naman sa 6,000 residente ng Surigao del Sur ang nabiyayaan ng Cash and Rice Distribution (CARD) na programa ni Speaker Romuladez.

Bukod sa P3,000 cash ay nakatanggap din ng 10 kilos na bigas ang mga card beneficiaries na galing sa mahirap ng sektor ng lalawigan.

“Laking tulong po ito sa aking pamilya ng ilang araw,” ayon kay Mang Domeng, 45 years old, isang habal-habal driver at may apat na anak.