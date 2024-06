Vice ‘di nagpakabog sa threat, tuloy sa Pride event

Mukhang hindi nga napigilan ang Unkabogable Superstar na si Vice Ganda sa pag-attend ng Pride Month event na ‘LOVE LABAN 2 EVERYONE Pride PH Festival 2024’ na ginanap sa Quezon City Memorial Circle!

Ito nga ay matapos mag-trending kamakailan ang post ng isang netizen na nagsabing ‘pag nakita umano nito si Meme Vice sa event na iyon ay hahablutin nito ang wig ni Vice sabay tatakbo. Nakakaloka!

Kasabay rin ng isyung ito ang recent coordinated online attacks kay Meme Vice na may kinalaman sa isyung pamamahiya umano niya sa isang contestant ng noontime show na kaniyang kinabibilangan. Talagang may pa-script ang mga trolls na ito para sirain si Meme Vice!

Pero mukhang keber lang kay Meme ang mga pangba-bash na ito dahil tuloy na tuloy pa rin siya sa nasabing Pride event sa kabila ng banta sa kanya. Sa Instagram post pa nga ng kaniyang team, binahagi nila ang mga Pride flags na gagamitin sa event.

Kung tutuusin, wala nang kailangang patunayan ang isang Vice Ganda at pwede na niyang unahin ang sariling kaligtasan, pero ang bongga dahil tumuloy pa rin siya. Talagang dito natin masasabing Vice Ganda truly embodies the true essence of Pride dahil sa kaniyang katapangan.

More than a celebration, Pride is a protest nga naman at tulad ni Meme Vice Ganda at ng maraming miyembro ng LGBTQIA+ community, may kaniya-kaniya tayong laban na kinakaharap. Sana ay magsilbi silang inspirasyon at ehemplo sa kung paano natin harapin ang mga trials and tribulations na binabato ng buhay — may tapang, paninindigan, at higit sa lahat, may ngiti sa mga labi.

Happy Pride! (Carl Balasa)