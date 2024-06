University campus bulabog sa bomb threat

Sinuspendi ang klase at pinalikas sa campus ang mga estudyante at empleyado ng isang university matapos makatanggap ng bantang pagpapasabog sa eskuwelahan sa Imus City, Cavite Biyernes ng hapon.

Ayon kay alyas “Elwin’ may-ari ng account sa Facebook bandang alas-4:55 kamakalawa ng hapon nang nakatanggap siya ng mensahe na nagsasabing “May bomba po sa loob ng school campus. I am not joking , old building sa may likod sa tabi ng hagdanan”.

Agad namang ipinag-utos ng School Administration ng Cavite State University (CVSU), Imus City campus na itigil ang mga klase at umalis ang mga estudyante at empleyado sa lugar at lumikas saka tumawag sa Imus Component City Police Station.

Mabilis na kinordon ang lugar upang maiwasan ang pagpasok ng ibang tao saka humingi ng assistance sa Explosive and Ordance Division (EOD) at nakalipas ng ilang minuto ay idineklarang negatibo ang bomb threat. (Gene Adsuara)