Tinanggal na ng Timor-Leste ang house arrest kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo ‘Arnie’ Teves Jr., ayon sa abogado nitong si Atty. Ferdinand Topacio.

“We confirm the published reports appearing on Timor-Leste (TL) media — which have reached our country — to the effect that Rep. Arnolfo Teves has been ordered released from house arrest by the tribunal conducting extradition proceedings relative to the request made by the Philippine government,” ayon sa statement ni Topacio nitong Sabado.

Gayunman, sinabi ni Topacio na pinairal ang ilang kondisyon sa paglaya ni Teves “including regular reporting to a court officer and a commitment not to leave TL while the extradition case is pending, which conditions are customary in litigations of this nature.”

“Otherwise, he has been restored to full liberty in accordance with the order of the TL high court’s voiding of the preventing detention order due to defects in the extradition request,” dagdag ni Topacio.

Matatandaan na si Teves ay isinailalim sa house arrest ng Court of Appeals sa Dili, Timor-Leste dahil nananatili umano itong ‘flight risk’.

Binanggit ng korte na dumating sa Timor-Leste si Teves sakay ng private plane noong Abril 2023 dahil sa multiple murder case na kinakaharap nito sa Pilipinas kaugnay ng pamamaslang kay Negros Oriental Gov. Roel Degamo noong Marso 4, 2023.

Umuupa umano ng bahay sa Timor-Leste si Teves sa halagang $10,000 o P588,000 kada buwan kung saan dito na naninirahan ang kanyang asawa at dalawang anak. Mayroon itong 20 empleyado, 10 rito ay mga Pinoy at ang iba ay Timorese.