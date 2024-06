Kinampihan ng National Task Force for the West Philippine Sea (NTF-WPS) ang posisyon ng Malacañang na ang pangha-harass ng China sa mga sundalong Pinoy sa Ayungin Shoal ay hindi maituturing na ‘armed attack’.

Naniniwala si Philippine Coast Guard Commodore Jay Tarriela, spokesperson ng NTF-WPS, na hindi intensiyon ng China na palalain ang tensiyon sa WPS dahil hinaharang lang nila ang resupply sa mga sunda-long nakadestino sa BRP Sierra Madre.

“Ang intensiyon ng Philippine government is to do the resupply operation last Monday; ang objective ng China ay harangin ang resupply operation. That’s how simple we should look at the last incident,” wika ni Tarriela.

“This is not an armed attack or a provocation for us to say na ang China ay talagang gusto pataasin ang tensiyon dito. Basically, ito ay harangan lang,” paliwanag pa niya.

Noong Biyernes, nagpatawag ng press conference si Executive Secretary Lucas Bersamin para ipaliwanag na ang girian ng China Coast Guard at mga sundalo sa Ayungin Shoal ay posibleng resulta lang ng ‘misunderstanding or an accident’. Hindi raw gagamitin ng Pilipinas ang 1951 Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos dahil sa insidente.

Ang pahayag ni Tarriela at Bersamin ay taliwas sa matapang na pahayag ni Armed Forces of the Philippines (AFP) chief of staff Gen. Romeo Brawner¬ na mistulang naging pirata umano ang mga Chinese nang batuhin, hagisan ng tear gas, at saktan ang mga sundalong Pinoy bukod pa sa ginawang pagsira sa inflatable boat ng Philippine Navy.

Nanawagan naman ang Department of Foreign Affairs (DFA) sa China “to act sincerely and responsibly, and refrain from behavior that puts to risk the safety of personnel and vessels.”