Isa pang miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino (PDP) ni dating pangulong Rodrigo Duterte ang napipintong kumalas sa partido.

Isiniwalat ni Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa nitong Sabado na isang PDP senator ang nagbabalak na kumalas sa partido upang umanib sa administration party.

Gayunman, ayaw itong panga¬lanan ni Dela Rosa dahil makabubuting ang senador na mismo ang mag-anunsiyo nito sa publiko.

“May mga manifestations pero it has to come from him officially kasi siya ang concerned. Mahirap sabihin ko na nagpapaalam siya tapos mamaya hindi pala tinuloy at he chooses to remain with the party then masusunog tayo,” ayon sa senador sa interview ng DWIZ.

“Hintayin na lang natin official announcement niya,” dugtong pa niya.

Ang mga senador na miyembro ng PDP ay sina Senador Christopher Lawrence ‘Bong’ Go, Francis Tolentino, Robin Padilla at Dela Rosa. Sina Go, Tolentino at Dela Rosa ay tatakbo ng reeleksiyon sa 2025.

Nauna nang nagbitiw bilang presidente ng PDP si Palawan Rep. Jose ‘Pepito’ Alvarez. Iniwan din ni Cebu Gov. Gwendolyn Garcia ang partido ni Duterte.

Nang tanungin naman sa na¬sabing radio interview kung kakalas si Dela Rosa bilang kaal¬yado ng administrasyon, sinabi nitong kung nasaan si dating pangulong Duterte ay doon din siya papanig.

“Malaki ang utang ko sa mga Duterte. Hindi ako puwedeng lalayo sa kanila. Hindi ako naging Bato kung walang Digong Duterte,” pag-amin ni Dela Rosa.

“My heart belongs to kung saan ako nagkakautang ng loob ay nandoon talaga ako,” pagtiyak pa niya.