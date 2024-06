Positive sa buhay: Life is good – Dominic

Nagpiyesta sa tuwa ang fans, followers ni Dominic Roque dahil sa latest post niya.

Sabi kasi ni Dominic sa ilang pictures na pinost, “Life is good… #HalfOfJune #GodisGoodGodisGreat

Siyempre, very positive ang komento sa post na iyon ng ex-fiancé ni Bea Alonzo.

Sabi nga ng isa, “True God is good Papa Doms.”

May nagsabi rin ng, “May you be surrounded by the same warmth and joy you bring to those around you, always be positive Dom. In God’s time you will find true happiness.”

“Life is always good when you look in positive ways…. continue living,” sey ng isa pang fan ni Dominic.

At least nakikitang masaya, productive sa buhay si Dominic kahit marami pa rin naman ang pilit na nang-iintriga dahil sa paghihiwalay nila ni Bea.

At least, positive in life si Dominic, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)