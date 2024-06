Piolo sumabak na sa US concert tour

Bibilib ka sa sipag ni Piolo Pascual, ha!

Parang hindi nga nauubusan ng ganap sa buhay ang Kapamilya actor.

Kamakailan lang ni-launch ang primetime teleserye niyang ‘Pamilya Sagrado’ kung saan ay may pagka-bida, kontrabida ang role niya. Na hindi nga siya mabait.

In fairness, maganda ang ratings, pati online viewership ng pagbabalik sa teleserye ni Papa P.

At dahil advance naman ang taping nila para sa ‘Pamilya Sagrado’ ay nasa Amerika ngayon si Piolo para sa concert tour niya roon.

As you read this, nasa Antonio, Texas na si Papa P para sa pagsisimula ng kanyang concert tour doon.

Noong Thursday nga ay nagkaroon ng rehearsal si Piolo sa San Francisco, California.

Ilang Pinoy rin ang dumalaw sa kanya dahil naimbitahan daw ng concert promoter na si Ms. Lerma dela Cruz-Cailles.

Sabi ng isang friend namin na pumunta sa rehearsal, sobrang bait, accommodating ni Piolo. Talagang may time siyang maki-selfie at tsumika, ha!

Anyway, bukod sa Texas, may shows din si Piolo sa Pensacola, Florida. Third show naman niya ay sa Spokane, Washington. At ang last show ay sa Baltimore.

Isa ng isang tinanong namin, okey raw ang benta ng tickets para sa apat na shows ni Piolo.

Bongga! (Jun Lalin)