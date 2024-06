Tiniyak ng Department of Agriculture (DA) nitong Sabado na ‘Bigas 29’ program ng ahensiya ay susuplayan ng mga de-kalidad na uri ng bigas.

“Actually, magagandang klase ito na bigas kasi matandaan natin ang NFA (National Food Authority), ang bigas niya ay galing doon sa locally-procured palay… na magaganda iyong mga palay,” paliwanag ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa sa isang news forum sa Quezon City.

“Actually iyong bigas, ang kagandahan niyan, habang tumatagal lalong sumasarap at nagiging mas good quality lalo na iyong up to one year,” pagtiyak pa niya.

Binanggit pa ni De Mesa na ang ibebentang lumang stock ng bigas ay sasailalim sa laboratory at sensory test ng NFA.

“Ito three months at para mas sigurado pa na maayos talaga, mayroong test – laboratory at sensory test na ginagawa ang NFA sa bawat batch na nilalabas especially sa mga aging stocks natin,” ani De Mesa.

Inaprubahan ng NFA Council ang ‘Bigas 29’ program upang makapagbenta ng abot kayang bigas sa mga piling benepisyaryo sa bansa. Target nito ang 6.9 milyong pamilya o 34 milyong inbidiwal.

Sinabi pa ni De Mesa na ang mga ibebentang lumang stock ng bigas ay tumagal lamang ng tatlong buwan sa bodega, habang anim na buwan ang mga palay na binili sa mga magsasaka at gigilingin pa.

“Nagkaroon na tayo ng trial period ngayon, ongoing, para makita natin iyong mga posibleng logistical, administrative and financial concerns na gusto namin maging maayos bago magkaroon ng rollout, again, within July,” ani De Mesa.