Mga ‘boobey’ pic ni Nadine binulabog IG

Ang daming nagulat sa mga photo ni Nadine Lustre sa Instagram. Parang namalik-mata nga ang mga faney sa mga photo ni Nadine.

Kasi nga, ang unang photo, bagamat black and white, lutang na lutang pa rin ang malalaking bilog sa harap niya o sa dibdib niya.

Para nga itong bola o silicone na nilalagay sa boobey ng mga girlash, o kahit ng mga beki, na gustong magpa-enhance ng kanilang dibdib.

Pero sa second photo, sa unang tingin, iisipin mo ngang nakahubad talaga siya o topless, at panty lang ang suot.

Well, bagong endorsement pala `yon ni Nadine, ang Hiraya Pilipina, na ‘bosom cake’ nga raw, at mabenta nga raw sa ngayon.

At yes, very effective nga ang paandar na `yon ni Nadine, dahil ang dami-raming nag-react, nag-inquire talaga, ha!

“Nagulat ako sa first picture. Sabi ko, ay anong nangyari kay Nadine? Lol.”

“Nakakagulat talaga, dahil akala ko ganun na kalaki ang boobs niya.”

“The color match is insane, at ang ganda ng product, at ang ganda ng model.”

“Thank you for giving us morenas inclusive products. I love your brand.”

“Pag si Nadine talaga ang nag-endorse, mapapabili ka talaga. Kahit hindi ko naman need, bibili pa rin ako.”

“Napa-second look ako sa second photo, kasi akala ko topless siya.”

“Sorry talaga, nagulat talaga ako. Ibang klase si Nadine.”

Well, pasabog nga raw kapag si Nadine ang umeksena. At totoo naman, binulabog talaga niya ang mga faney, netizen sa bago niyang pasabog na ito.

Super creative nga raw ni Nadine, at wala pa ring tatalo kapag siya ang umeksena.

Bongga ka gurl!