Matagumpay na 2nd Gawad Dangal Filipino Awards

Naging matagumpay ang pangalawang Gawad Dangal Filipino Awards na ginanap noong June 19,2024 sa Sequoia Hotel Manila Bay.

Ang Parangal ay bilang pagkilala sa mga natatanging Filipino na nagpapakita ng galing at integridad sa kanyang propesyon at talent.

Bagamat ang CEO na si Direk Romm Burlat ay nakaranas ng mga pagbabatikos ay hindi natinag dahil naniniwala siya na ang nagpapadala sa mga intriga ay talo. Kaya ng gabi mismo ng parangal ay nagpakumbaba na humarap sa mga tao at nagpaumanhin sa mga kakulangan ng programa. Ayon sa kanya ” The imperfection will not define me”. Kailangan niyang harapin ang katotohanan na siyang hinangaan naman ng lahat. Pinuri at pinalakpakan ang nasabing direktor.

Malaking pasasalamat ni Direk Romm sa kanyang team na si Robert Tan, Renato de Jesus at ang inyong lingkod sa paggabay sa tagumpay ng event.

Naging star studded ang nasabing event at lalong naging bongga dahil ang red carpet host na si Direk Raymond Villanueva ang sumalubong sa mga celebrities at personalities.

Si Direk Raymond Villanueva ay kilalang fashion at pageant event direktor ay nagpaunlak para maging Red carpet Host.

Dahil sa kanyang stylish at fabulous look na nagbigay buhay sa Red Carpet. Nagdagdag pa ang presensya ng mga Artists na nagperform ng gabi ng yun. Ang timeless diva na si Dulce ang umawit ng Lupang Hinirang. Ang guapong si Carlo Lorenzo ang host ng programa. Ang Maskulados at ang D’Grind ay nagpaunlak din ng sing at dance number. Dumating din halos ang lahat ng awardees. Syempre pa ang mga artista at mga singer icons na binigyan ng parangal ay dumating din.

Makikita ng gabing iyon ay sina Diwata, Sheryl Cruz, Denise Laurel, Kris Lawrence, Gino Padilla, Randy Santiago, Carmi Martin, Roderick Paulate, Beverly Salviejo, Lovely Rivero, Atty. Persida Acosta, John Fontanilla,

Ima Castro, Maruja Maestrado, Rj De Vera, Sheralene Shirata, Rose Tolentino Santiago, Bench M Bello, Ben Jandoc, John Guarnes ang inyong lingkod at ang veteran Actress na si Eva Darren.

Halos mga tatlong daang tao ang pumuno ng ballroom ng Sequoia Hotel.

Binigyan din ng parangal ang mga natatanging Artista at pelikula ng taon 2023.

Ang mga sumusunod ang ๐—š๐—ฎ๐˜„๐—ฎ๐—ฑ ๐——๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฎ๐—น awardee:

MASCULADOS – Legendary All-Male Group Icon

DGrind – Most Outstanding Dance Group 2024

Dulce Maria – Asia’s Timeless Diva

Kris Lawrence – Muti-awarded & Famous R&B Singer/Composer

Ima Castro – Miss Saigon

Cydel Gabutero – The Voice Teens Grand Champion

Janah Kristine Zaplan – Aliw Awards Hall of Fame Pop Star

Orig Beverly Salviejo – Singer and Actress

Thank you all and Congratulations!

#AwardsNight #Performers #awardwinningperformers

#GawadDangal2024 #ToGodBeTheGlory