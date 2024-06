Marshmallow ka gurl? Carla agaw atensiyon alindog, super lambot, sariwa

Kaloka lang na kinumpara si Carla Abellana ngayon sa marshmallow, ha! Reaksyon nga ng mga netizen sa bago niyang video na lumabas sa Instagram, sobrang lambot nga raw kasi ng dating niya, na ang kinis-kinis, at sariwang-sariwa, ha!

Ano nga ba ang sikreto ni Carla?

“Siguro` yung pag-aalaga lang sa sarili. The importance of surrounding yourself with people who lift you up. ‘Yun bang parang, doon lang tayo sa masaya.

“Umiwas tayo sa mga toxic na tao, umiwas tayo sa negativity or something that will bring you down.

“And ‘yun nga, surround yourself with the right people, who will uplift you. Of course, hindi mo rin dapat pabayaan ang sarili mo. Alagaan at mahalin mo ang sarili mo,” sabi ni Carla.

Pero, ang isa raw sa nakakapagpasaya sa kanya ngayon ay ang pagsasama nila ni Bea Alonzo sa serye ng GMA-7 na ‘Widows’ War’. Grabe nga ang paghanga ni Carla kay Bea, ha!

“Palagi ko namang sinasabi na kapag meron kaming eksena, nai-starstruck pa rin ako sa kanya. ‘Yun po ang totoo.

“Hindi ko rin akalain na makakatrabaho ko siya, kasi wishful thinking lang `yon noon. Pero noong nalaman ko ang project na ito, siyempre sobrang excited ako, pero may konting kaba.

“But my goodness, she is everything I imagined her to be… napaka-passionate niya, she’s very dedicated to her craft. Konting maliliit na detalye, alam niya. Mabait po siya, madali siyang pakisamahan. Wala siyang reklamo. Very patient siya. And of course, napakahusay niyang artista!” sabi pa ni Carla.

Anyway, kaloka nga na sa teaser pa lang ng ‘Widows’ War’ ay sangkatutak na talakan, sampalan, tulakan, sakitan na agad ang makikita mo sa pagitan nina Bea, Carla.

‘Yung ang gaganda nga ng mga mukha nila, pero maya’t maya naman kung sampalin, ha!

Kaloka! (Dondon Sermino)