Dineklara ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang Oct. 30 ng bawat taon bilang ‘National Day of Charity’ upang maisulong ng administrasyon ang pag-angat ng pamumuhay ng bawat Pilipino sa ilalim ng ‘Bagong Pilipinas’, ayon sa Malacañang nitong Sabado.

“Bagong Pilipinas, as the overarching theme of the Administration’s brand of governance and leadership, calls for deep and fundamental transformations in all sectors of society and government, and visions to emphasize compassion, solidarity, and social responsibility among Filipinos,” ani Marcos sa inisyung Proclamation 598.

Sa ilalim ng dalawang pahinang proklamasyon, inatasan ng Presidente ang Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) na pangunahan ang pagpaplano, koordinasyon, at superbisyon sa taunang paggunita ng National Day of Charity, at sila rin ang tutukoy sa mga programa, aktibidad, at mga proyekto sa selebrasyon.

Lahat ng government agencies at instrumentalities, kabilang ang mga government-owned or controlled corporations, financial institutions, at state universities and colleges ay ineengganyo namang lumahok sa pagdiriwang ng taunang ‘National Day of Charity’. (PNA)