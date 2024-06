Kaya maganda, seksi: Bea pumiyok sa chika na may bago siyang dyowa

Ang ganda-ganda, ang seksi-seksi ni Bea Alonzo ngayon. Bagay na bagay nga sa kanya ang bago niyang hair, at siyempre, lutang na lutang ang alindog niya sa suot na pulang dress.

Anyway, ang dami sanang masarap itanong kay Bea ngayon, dahil ang dami-rami ngang ganap sa buhay niya, na may kinalaman sa demanda, at pati na rin sa sabi-sabi na bagong pag-ibig niya.

Pero ‘yun nga, bakit ang ganda-ganda ni Bea ngayon? Parang super blooming siya?

“I don’t know? Ang hirap namang sagutin,” unang chika niya.

“Siguro, I think focused lang talaga on yourself, at `yun nga ang nagiging epekto,” sabi ni Bea.

Pero, in love ba si Bea ngayon?

“Hindi. Hahahahaha!” natatawang sagot niya.

Handa na ba siyang ma-in love ulit?

“I’m very single!” giit niya.

Anyway, bongga nga ng teaser ng ‘Widows’ War’, ang bago nilang teleserye ni Carla Abellana sa GMA-7. Nakakaloka ang mga location na pinag-taping-an nila, na sabi ni Direk Zig Dulay, magkakaibang lugar `yon, pero ang epekto, akala mo ay iisang lugar lang.

Pero siyempre, isang bagay na kinatuwa ni Bea ay nakatrabaho na rin niya si Carla Abellana.

“Yes, finally nakatrabaho ko na si Carla. Because she is very professional. She is a very generous actress. And she’s very gracious.

“And lagi ko itong sinasabi sa kanya, na I think she’s a gentle soul, and I’m glad I got to know her better,” papuri ni Bea kay Carla.

“But of course, kinikilig ako na naging parte ako ng teleseryeng ito, sa totoo lang. I feel very fortunate na napabilang ako sa cast na ito, sa grupong ito.

“Especially after seeing the trailer ng ‘Widows’ War’, na first time ko ngang nakita `yon. Kasi ‘pag gumagawa ka naman ng teleserye, ‘pag nagti-taping kayo, hindi mo naman talaga alam kung paano o ano ang kalalabasan, lalo na kung first time mo lang makatrabaho ang isa’t isa.

“Pero after seeing the product, super proud talaga ako na nakasama ako sa show na ito. Kaya salamat talaga sa GMA-7 na pinagkatiwala sa akin ang wonderful project na ito,” sabi na lang ni Bea.

Bongga! (Dondon Sermino)