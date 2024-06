Karera Tips Ni JP Gonzales

Hunyo 23, 2024 – Linggo

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 4 Jaguar, 5 Mimbalot Falls, 7 Modern Cong, 8 Easy Does It

R02 – 1 Autumn Shower, 5 Papa Ohh Mamaw/Distant Thunder, 4 Isla Puting Bato, 3 Cherubim

R03 – 9 Maria’s Legacy, 8 Bantay Sarado, 6 My Star, 1 HeroesDelNinetySix/Caraga Wonder

R04 – 1 Lava Walker, 4 One Of A Kind/Guest Of Honour, 3 Spaghetting Pababa, 9 Manila Boy

R05 – 5 Aphrodite, 6 Celebrity, 8 Margaux, 1 Adorable Felicia

R06 – 2 Red Queen, 5 Magandang Dilag, 1 Earli Boating, 3 Black Star

R07 – 4 Doña Leoncia/Chocolate Thunder, 10 California King, 5 King Hans, 7 Full Combat Order

R08 – 1 Open Billing/Hakeem, 3 Senshi Spirit, 6 Winner Parade/Flattering You, 9 Diversity

R09 – 2 Mandatum, 6 Ayuda, 5 Sun Dance, 8 Player Andri

R10 – 8 Crown In My Head, 3 Manlot Island, 6 Princess Serena, 9 Empire Ruler

R11 – 7 Captain Det Det, 8 Danueis Son, 3 Noble Promise, 4 I Tell You

R12 – 1 Matikas/Jubilum, 8 Stripe Of Pink, 9 Hee Nieve Rahh, 3 Maaasahan

Solo Pick: Autumn Shower Captain Detdet

Longshot: Lava Walker, Crown In My Head