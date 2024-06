JC Alcantara nanginig, inilibing ng buhay

Ang bongga lang ni JC Alcantara, na hindi talaga siya pumayag na magpa-double sa eksena niya sa sa bagong serye ng ABS-CBN, kung saan nilibing siya ng buhay ng grupo nina Grae Fernandez, ha!

Maikli man ang naging role ni JC sa ‘Pamilya Sagrado’, tinuturing niya ito bilang pinaka-challenging role na kanyang nagawa.

“Malamig at umuulan! Yes heto na ‘yung pinaka-challenging na role para sa akin, ang ibaon sa lupa! May double sila para sa mga scene dahil baka hindi ko raw kayanin, pero nag-suggest na lang ako, na ako na gumawa ng lahat para dito sa ‘Pamilya Sagrado’. Salamat sa mga nanood,” sabi ni JC, na aminadong nanginig talaga habang nililibing siya ng buhay.

Dagdag pa ni JC na dine-dedicate niya ang role niyang ito sa dating Dreamscape head na si Deo Endrinal.

“Last project ko ‘to kay Sir Deo, ‘Pamilya Sagrado’. From ‘Drag You And Me’ na binigay nya sa akin at ‘What’s Wrong with Secretary Kim’. Para sa kanya to. Thank you po.”

Si JC nga ang gumanap bilang si Roland Salvacion, isang estudyante na sumubok pumasok sa frat at namatay nga sa labis na pagpapahirap ng frat na pinamumunuan ni Justin Sagrado (Grae).

Magiging malaki ang parte ng kanyang pagkamatay sa palabas lalo pa at susundan ng manonood kung paano malulusutan ni Justin na huwag mabuking ang lihim nilang sila ang nakapatay sa binata.

Bongga! (Dondon Sermino)