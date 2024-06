Gerald may ka-LDR na US military officer

May 2023 nagtapos ang stint ni Gerald Santos sa ‘Miss Saigon’ Denmark. Right after, inikot daw niya ang Barcelona, Spain at Paris, France at pagkatapos ay tumuloy sa New York for a two-month vacation which he devoted to watching Broadway plays para mas ma-enhance pa ang kanyang stage acting presence.

In that vacation, naimbitahan siyang kumanta ng American National anthem sa isang pagtitipon sa kalapit na New Jersey at doon niya nakilala ang girlfriend na niya ngayon na isa palang de-ranggong member ng US military.

Pinay rin ito na laking-Cagayan de Oro pero matagal na rin daw naka-base sa Amerika.

“Magkaibang magkaiba ang mundo namin,” natatawang tsika ni Gerald.

Pagkatapos daw ng singing stint niya na ‘yon sa New Jersey ay inimbitahan siya nitong um-attend sa birthday party ng alagang aso. At doon na raw nagsimula ang lahat. At sa two months na inilagi niya doon, nakilala niya ito nang husto lalo’t nakasama pa niya itong magbakasyon sa Los Angeles, California at Las Vegas, Nevada.

“Parang the stars aligned, eh. Kasi ang tagal ko sa Denmark, wala akong nakilala. Nasa New York pala.”

Sa ngayon, LDR (long distance relationship) ang meron sila although everyday naman daw silang nagtatawagan.

“Communication is key kapag LDR, eh.”

Uuwi raw ng ‘Pinas ang girlfriend niya para manood ng kanyang anniversary concert sa Music Museum, ang ‘Gerald Santos: Grateful (My 18th Anniversary Concert)’ sa June 29 at sa mismong araw na ‘yon ang arrival nito.

“Sabi ko kasi ayokong ma-distract. Haha!” (Anna Pingol)