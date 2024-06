Ganda ng Hilagang Samar: Alay sa Mutya ng Ibabao

(Sinulat noong Hunyo 15, 2024 sa Catarman, Hilagang Samar bilang paggunita sa ika-59 anibersaryo ng lalawigan sa ilalim ni Gobernador Edwin Ongchuan at Bise-Gobernador Clarence Dato, kasama ang mga espesyal na panauhin na sina Senador Imee Marcos, Sarah Geronimo Guidicelli at Matteo Guidicelli)

**Sa Hilagang Samar, lupain ng gandang bukang-liwayway,**

Mga ilog, baybayin, at gubat, likas na kagandahan,

Mga mutya ng Ibabao, sa ganda’y sinasalamin,

Tanglaw ng pangarap, ningning na walang kapantay.

**Sa Allen, may daungang dinarayo ng mga pulo,**

Mga dalampasigan, parang ginto’y kumikislap,

Sa Balicuatro, alon ay may hugis at indayog,

Pangil ng karagatan, sa puso’y naghahatid ng asyong pihikan.

**Biri, bantog sa mga batong pinagpala,**

Likha ng panahon, tanawing kahanga-hanga,

Capul, tanggulan ng Espanya, may alaala ng nakaraan,

Pamana ng kultura, kasaysayan na walang hanggan.

**Catarman, tanging sentro ng sigla at kalakalan,**

Mga talon ng Dalakit, awit ng kalikasan,

Sa Catubig, palayan na sagana at malawak,

Sumisigaw sa aning may ligayang puno ng galak.

**Sa Gamay, gulay at ilog na tahimik,**

Sa Gonay, kalikasang di-mabilang at sariwa’t sagana,

Laoang, tulay ng makasaysayang kasaysayan,

Nag-aalab na pamanang walang katapusan.

**Lapinig, sa dagat isda’y naglalaro,**

Mga mangingisda, buhay na tila’y sayaw,

Las Navas, ilog na pinagmamalaki,

Kasaysayan sa tubig, buhay na puspos ng hinagpis.

**Lavezares, lambak at gubat na mayroong ligaya,**

Sa Malohug Cave, misteryo’y tila pangarap na tumatahak,

Mapanas, mga prutas at isda, sagana sa kalikasan,

Palapag, lihim ng bundok, ganda’y alay sa kaharian.

**Pambujan, ilog at gubat na puno ng kayamanan,**

Rosario, kapayapaan sa bawat taniman,

San Antonio, alon ng isla, walang katulad,

San Isidro, sa kalikasan ay palaging umaarangkada.

**San Jose, taniman ng yaman na walang katapat,**

San Roque, tanim at ani, ang lupang pinagpapala,

San Vicente, tanawin sa labi ng isla,

Silvino Lobos, bundok at ilog, yaman ng kalikasan.

**Victoria, tahanan ng palay, abot-tanaw ang gantimpala,**

Mga likas na yaman, pinapangalagaan sa bawat araw,

Sa Hilagang Samar, biyaya’y nag-aapoy,

Sa bawat bayan, kalikasan ay ginagampanan ng malaki.

**Mga Mutya ng Ibabao, talino at ganda,**

Sa bawat dalaga, kinabukasan ay sumisiklab,

Sa ganda ng Hilagang Samar, lahat ay sumisilip,

Sa kanilang mga mata, kinabukasang kay ganda.

(Email willsoonflourish@gmail.com Sundan si Wilson Lee Flores sa Facebook, YouTube, Instagram, Twitter & @iamwilsonleeflores sa Tiktok)