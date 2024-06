Ellen buntis? Derek flinex ‘judgement day’

Ang latest post ni Derek Ramsay sa kanyang Instagram account.

Picture nila ng misis na si Ellen Adarna ang pinost ni Derek na nilagyan niya ng caption na, “Judgement day!”

Kaagad nagkagulo ang followers, fans ni Derek.

Noon pa kasi natsitsikang buntis na nga si Ellen kaya karamihan sa mga nag-comment ay nag-congratulate, ha!

Isa si Karen Davila sa nag-congratulate.

Sey ni Karen, “Woooohooooo! Congrats guys.”

May isa ring nagsabi na, “Happy for you both. Praying for your safe pregnancy journey Mrs. Ramsy (Ramsay).”

At kahit hindi naman nilinaw ni Derek kung ano ‘yung post niya, marami nga ang duda na tungkol iyon sa napapabalitang pagbubuntis ni Ellen, ha!

Ang manager ni Derek na si Jojie Dingcong ay nagkomento naman ng, “Here we go!!”

Well, hintayin na lang natin na mismong si Derek ang magsabi kung buntis nga ba talaga si Ellen.

‘Yun na!