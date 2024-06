Dingdong bumida sa ‘Eat Bulaga’

Shookt ang netizens at viewers ng ‘Eat Bulaga’ nang mapanood na nag-video greetings si Dingdong Dantes nitong Sabado.

Hiyawan tuloy ang live audience ng ‘EB’ maging ang team online ay nagkomento agad sa official social media account ng TV5 noontime show.

Actually, nasa cellphone ng isa sa mga members ng Abztract Dancers na si Michael Nolasco ang nasabing video greetings. Inilabas niya ito at inabot sa mga kagrupo na sina Matthew Golar at Javerne Pasahol matapos silang sumayaw para sa semi-finals ng ‘Rewind: The Comeback Stage’.

Ipinakita nila ito kay Allan K. Si Allan na mismo ang naglapit nito sa camera para mapanood ng audience ang video greetings.

Dating miyembro ng nasabing 90s dance group si Dingdong kaya hindi kataka-takang magbigay ito ng good luck message sa mga dating kasama. Bukod sa Kapuso Primetime King, nagbigay rin ng mensahe ang iba pa nilang members na sina Dino Guevarra at Sherwin Ordoñez. Full support nga ang tatlong aktor sa kanilang pinanggalingang grupo.

Naka-showdown ng Abztract Dancers sa Dabarkads noontime show stage ang Streetboys Dancers sa episode na iyon kaya hiniritan din nina Allan at Jose Manalo ang Streetboys kung meron din bang mga kasama nila sa grupo, na gustong bumati sa kanila. Natawa na lang sina Chris Cruz, Joey Andres, at Fritz Tibay.

Sagot nila, busy raw ang dating kasama na sina Vhong Navarro at Jhong Hilario, na parehong hosts ng ‘It’s Showtime’. Noong unang sayaw ng Streetboys para sa nasabing contest ay panay pakita ng mga lumang photos ng grupo nila sa screen kaya may exposure sa ‘EB’ sina Vhong, Jhong.

Samantala, parehong pasok sa grand finals ng ‘Rewind: The Comeback Stage’ ang Abztract Dancer at Streetboys Dancers kaya mas bongga siguro ang mga pasabog nila sa finals. Hindi kaya mag-video greetings na rin sina Vhong at Jhong para sa final performance ng kanilang grupo sa ‘EB’ stage?

Abangan!