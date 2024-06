Cindy may bantay na spirit

May prior commitment daw si Xian Lim kaya hindi ito nakasipot sa press conference ng idinirek niyang horror movie na ‘Kuman Thong’ na kinunan pa sa Ayutthaya, Thailand.

Si Cindy Miranda ang bida sa pelikula.

Naturally, natanong na rin si Cindy about Xian and she said na the Xian on the set is a stark contrast sa negang Xian na nababasa niya online.

“He’s cool and very passionate about directing pero never siya nagalit sa set. Not even once kahit ang init, kahit ang hirap ng communication sa mga Thai locals, kahit ang daming challenges sa set… Okay siya.”

Ang ‘Kuman Thong’ ay tungkol sa isang ina na namatayan ng anak and she wants him back no matter what. In desperation, umabot siya sa Thailand, kung saan may age-old practice na ginagawang tila manika ang mga namatay na fetus at sinasamba as deities. O kaya naman ay ginagawa silang amulets or agimat. In that state, sila ay tinatawag na Kuman Thong.

Hihingi siya ng tulong sa isang shaman, who gave her a Kuman Thong with a promise na kaya siya ire-unite sa kanyang namatay na anak. Habang dinadasalan niya ito, doon na magaganap ang mga horrific events.

Ani Cindy, hindi niya kering manawagan ng tulong sa mga supernaturals in real life para sa anumang desperate needs niya. Pero nagkuwento siya na naniniwala siyang may bantay siyang ispiritu na marami nang nakakita except her.

“Babae siya na kamukha ko raw, mahaba ang hair and naka-puti siya. I believe lucky charm ko siya. Siya ang Kuman Thong ko,” tsika ni Cindy na walang third eye.

Nasa college raw siya nang malaman niya ang tungkol dito dahil may naging kaibigan siyang may third eye na nagsabi sa kanya. Nagpakita rin daw ito sa kanyang ex-boyfriend at i-drinowing pa para maniwala siya. Maski raw ang gatekeeper ng kanyang condo ay napagpakitaan na ng ‘bantay’ ni Cindy. At dahil maraming nagsasabi, tinanggap na lang niya na may spirit guardian nga siya na harmless naman daw.

Ang child star naman na si Althea Rueda, unlike Cindy, aminadong nakakaramdam ng mga spirits kaya tinanong namin kung kasama ba ni Cindy ang bantay niya sa Viva Café na venue ng presscon. Ang pilyang bata, sagot ba naman ay, “Nandiyan po sa likod n’yo.”

Anyway, sa July 3 na ang theatrical release ng ‘Kuman Thong’ na pangatlong full-length directorial effort na ni Xian Lim after ‘Tabon’ (2019) at ‘Hello, Universe’ (2023).