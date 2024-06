Christian Gian Carlo Arca hari sa Asian Youth Blitz

NAKAPAG-UWI ng karangalan sa Pilipinas si FM Christian Gian Karlo Arca matapos magkampeon sa Asian Youth Blitz Chess Championships 2024 – U16 division na ginanap sa Almaty, Kazakhstan nitong Huwebes ng gabi.

Pinisak ni 15-year-old Arca si FM Daniyal Sapenov ng Kazakhstan sa ninth at final round upang ilista ang walong puntos at masolo ang unahan sa event na ipinatupad ang nine rounds Swiss System.

“It is always an honor for me to represent our country in the Asian Youth Blitz Chess Championships 2024,” saad ni Arca.

Tinalo ni Arca sina Russian woodpushers Kirill Gusev at Kirill Tambovskii at Goyal Daksh ng India sa unang tatlong round ayon sa pagkakasunod bago natalo kay Asman Bayantas ng Kazakhstan sa fourth round. (Elech Dawa)