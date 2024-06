Nanawagan si Sen. Alan Peter Cayetano para sa isang komprehensibo at sabay-sabay na diskusyon kaugnay sa panukalang divorce, annulment, at pagpapalakas ng pagsasamang mag-asawa para tiyakin ang balanseng pagtugon sa mga marital challenges sa bansa.

Kasabay nito, binigyang-diin ni Cayetano ang kahalagahan ng pamilya bilang pundasyon ng bansa.

Ang House Bill No. 9349, o ang panukalang Absolute Divorce ay pumasa na kamakailan sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara de Representantes at ipinadala na sa Senado para sa mas masusing pagtalakay.

Kinilala ni Cayetano ang reyalidad ng ‘impossible marriages’ kung saan ang pang-aabuso o iba pang mga hindi maresolbahang isyu ay gumagawa ng patuloy na hindi katanggap-tanggap na pagpapatuloy ng pagsasama.

“How do you deal with those who are being abused? Do you do it by annulment or do you do it by divorce? If we talk about it nang sabay-sabay, tingin ko magkakaroon tayo ng consensus,” ani Cayetano. (Reymund Tinaza)