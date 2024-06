Dahil tapos na ang klase sa unibersidad na pinagtuturuan ko, nakabakasyon ang karamihan sa mag-aaral at mga guro na gaya ko.

Oo, may mga patuloy na pumapasok sa paaralan dahil sa tinatawag na summer class, pero karamihan, tulad ko, ay nakabakasyon.

Bilang administrador, nariyan pa rin naman ang manaka-nakang pagpupulong, pero wala akong turo. Walang kinakausap na estudyante. Walang minamarkahang papel. Wala ang gawaing kaakibat ng mismong pagtuturo. Kaya nakabakasyon ako sa aking gawain bilang guro. Pero hindi ako nakabakasyon bilang manunulat. Katunayan ang pagsulat ko sa kolum na ito.

Marami tayong nakasanayang gawin kapag bakasyon. Noong nagdaang linggo, naligo kami sa dagat sa bayan ng Unisan dito sa lalawigan ng Quezon kasama ang aking pamilya: asawang guro rin kaya nakabakasyon at dalawang anak na pawang estudyante kaya nakabakasyon rin.

Ngayon naman, habang isinusulat ko ito, nasa isang pagtitipon ako ng mga manunulat dito rin sa lalawigan ng Quezon. Patuloy na nagtratrabaho bilang manunulat, pero nakabakasyon naman bilang guro.

Nakabakasyon ako sa pangunahin kong trabaho. Nag-iisip ng mga gawain na para lamang sa sarili, sa pamilya at mga kaibigan. Namamasyal, Nagpapahinga, binibigyang halaga ang personal na pangangailangan kung kaya ng katawan at badyet.

Mabuti na lamang at guro ako na medyo mahaba ang bakasyon. Sa ibang mga kababayan natin, ang bakasyon ay nakatakda lamang kapag may long weekend sanhi ng holiday tulad ng kapaskuhan at Mahal na Araw. Bakasyon sila sa trabaho kaya may pagkakataong mamasyal.

Sa dami ng nagnanais magbakasyon kapag pista-opisyal, nagsisikip ang mga haywey palabas ng Kamaynilaan, ganoon din kapag patapos na ang bakasyon, masikip ang daloy ng trapiko pabalik sa lungsod. Balik na naman sa trabaho at pagpapagod hanggang sa susunod na pagkakataong magbakasyon.

Nagsimulang gamitin ang salitang ‘bakasyon’ o ‘vacation’ sa Ingles noong 1800s kapag aalis ang mga mayayaman sa kanilang mga bahay sa lungsod sa Europa dahil sa pag-init ng panahon. Lumilikas sila at binabakante ang kanilang bahay patungo sa lalawigan. Oo, binabakante. Dahil ang nasa ubod ng salitang ‘bakasyon’ ay ang salitang ‘bakante’ na mula sa Latin na ‘vacare’.

Ang mga unang nagbakasyon ay mga mayayaman na iniwan ang kanilang bahay sa lungsod patungo sa mas komportableng lugar sa lalawaigan kung saan may bahay din sila. Bumabalik sila sa orihinal na bahay kapag maayos na muli ang klima at maaari na muling harapin ang kanilang mga negosyo, kabuhayan, at trabaho.

Patuloy ang prinsipyong ito sa tuwing tayo ay magbabakasyon. Pinag-iipunan ng karaniwang pamilya ang pagbabakasyon patungo man sa lalawigan o kung may panggastos, sa ibang bansa.

Binabakante natin ang ating bahay para sa panandaliang pagtakas sa trabaho at mainit na panahon para magbakasyon. Hangga’t maaari, hindi rin dapat maisip ang naghihintay na trabaho lalo kung kasama ang pamilya. Kung bakasyon, dapat bakasyon maging ang alalahanin tungkol sa trabaho at bahay.

Mahirap iwan ang lahat ng alalahanin sa tuiwng magbabakasyon ang karaniwang pamilya sa bansang ito. Pero kailangan ng ating pagod na katawan at pagkatao ang kaunting pahingang maidudulot ng bakasyon.

