Ate Vi tatakbo uli sa Batangas

Matunog ang chika na tatakbo raw si Star for All Seasons Vilma Santos-Recto, o Ate Vi, bilang gobernardora ng Batangas sa 2025, ha!

Totoo nga ba `yon? Babalik ba talaga siya sa politika?

Sa huling chikahan namin sa kanya, hindi naman niya itinanggi ang balak na `yon. Sabi nga niya, iba pa rin kasi kapag nasa posisyon ka, mas magiging madali ang pagtulong mo sa kapwa.

Sa chikahan nga ng ibang press sa mister ni Ate Vi, si Finance Secretary Ralph Recto, tila nagpahiwatig nga siya na kinukonsidera nga raw ni Ate Vi na tumakbong muli sa Batangas sa 2025 mid-term elections.

At siyempre, kung matutuloy ito, ang direktang tatamaan ay si Bise Gobernador Mark Leviste. Pero ngayon pa lang, ang friendship nga raw nila ni Ate Vi ang mas dapat manaig.

Isang pagkakaibigan na nagsimula pa noong naging Vice Governor siya ni Ate Vi noong 2007, 2010, 2015.

Anyway, ngayon pa lang ay inihahanda na ni Leviste ang tatahaking posisyon, dahil balita nga na ang kanyang gobernador na si Dodo Mandanas ay magiging Executive Secretary ni President Bongbong Marcos kapalit ni ES Lucas Bersamin.

Parang nagkaroon na nga ng kasunduan sina Mandanas at Leviste sa isang post ng kamayan sa Intagram, na may caption na, “Sealed with a handshake.”

Pero again, kung matutuloy si Ate Vi sa pagbalik sa politika sa 2025, ang friendship daw nila ang mas mananaig. Handa ngang mag-give way si Mark kay Ate Vi.

“I don’t want to ruin my friendship with Vilma!” sambit pa umano ni Leviste.

So, dapat na nga raw asahan ang tandem nina Ate Vi at Mark sa susunod na taon. Bongga! (Dondon Sermino)