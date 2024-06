Bukod kay Marikina Rep. Stella Quimbo, ikinokonsidera rin ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. si Senador Sonny Angara at Trade Secretary Alfredo Pascual na maging susunod na secretary ng Department of Education (DepEd) matapos ang irrevocable resignation ni Vice President Sara Duterte sa nasabing puwesto.

Naunang ini-report ng Abante na inalok ni Pangulong Marcos, sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang puwesto kay Quimbo pero tinanggihan umano ito ng huli dahil sa binabalak na pagtakbo sa lokal na posisyon sa Marikina sa 2025 eleksiyon.

Ayon naman sa source ng Politiko_ph, kasama rin sa kinokonsidera ng Pangulo si Angara at Pascual. Matatapos na ang termino ni Angara sa 2025 at hindi na rin ito chairman ng Senate Committee on Finance matapos mapatalsik sa kudeta si Senador Juan Miguel Zubiri bilang Senate President.

Sina Angara, Quimbo at Pascual ay parehong graduate ng University of the Philippines (UP). Nagtapos ng law degree si Angara sa UP. Ang namayapa niyang ama na si Edgardo Angara ay naging presidente ng UP mula 1981 hanggang 1987.

Si Pascual naman ay naging 20th president ng UP mula 2011 hanggang 2017. Nasungkit nito ang undergraduate degree in chemistry sa UP Diliman noong 1969 at master’s degree in business administration noong 1972.

Nagtapos naman na summa cum laude si Quimbo at naging professor sa UP School of Economics.