Anak ni Candy na may special needs, independent na

As usual, natatawang naiiyak kami sa latest Instagram post ni Candy Pangilinan tungkol sa anak niyang si Quentin na kung hindi kami nagkakamali ay 19 years old na.

Hindi naman lingid sa kaalaman ng publiko na may special needs si Q (palayaw ni Quentin) as he’d been diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and autism. Kung nasusundan mo ang journey nilang mag-ina sa social media, sasaluduhan mo si Candy na mag-isang nagtaguyod sa anak.

Ayon sa latest post ni Candy, sinadya niyang hindi samahan ang anak sa pakikipag-bonding nito sa mga altar servers and priests ng Divine Mercy sa Malolos. Tinuturuan niya raw kasi itong maging independent. So ayun nga, sumama si bagets sa swimming outing cum team building ng mga altar boys.

Isa rin kasing altar boy si Quentin sa QC at sadyang malapit siya sa mga pari. Thanks to her religious maternal lola.

Binilinan din daw niya ang mga pinag-iwanan niya kay Q na ‘wag itong bigyan ng special treatment although super appreciated niya ang pagwo-worry ng mga ito sa anak tuwing nagpupunta sa malalim na part ng pool. Unknown to them, isa sa strengths ni Q ang pagiging magaling na swimmer.

And mission accomplished siya dahil mukhang ‘di naman siya na-miss ni Q at all. Haha!

Sa sobrang happy nga raw ni Q, unang banat daw nito pag-uwi ay kung puwede silang tumira sa Malolos.

Narito ang kabuuang post ni Candy, “Quentin went home very happy today. He spent the whole day with the Divine Mercy Malolos Altar Servers and priests. They invited Quentin for their team building. He was so happy to belong. I purposely did not accompany him so he could be independent. I also had work.

“Quentin: Kends, I am so happy. They are nice. Can we live there?

“Yun Lang…

“Thank you, DIMMAS, for the acceptance and kindness.

Pag matigas ulo pag sabihan niyo. Don’t treat (sic) him special treatment. Alam niyo na ibig ko sabihin.

“I saw in the video how worried they were when Q went into deep waters. Thank you again.”

Umani ng papuri at mga touching messages ang post na ito ni Candy.