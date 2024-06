Alex Eala laglag sa Veneto Open

MULING maagang naputol ang paghahangad ni 2022 US Open Junior women’s champion Alexandra “Alex” Eala na makapagtala ng kasaysayan matapos itong agad mapatalsik sa quarterfinals ng WTA 125 Challenger Veneto Open sa kabiguan kay Sara Errani ng Italy, 0-6, 6(3)-7, Sabado ng umaga sa oras sa Maynila.

Ang kabiguan ay muling pumigil sa 19-anyos na Globe ambassador at world ranked no. 169 na si Eala na maabot ang asam na masungkit ang isang pambihirang puwesto sa semifinal ng WTA matapos itong mapaghigantihan ng dating world no. 5 at 37-anyos na si Errani.

Uusad si Errani, na ranked 91st sa mundo, sa semifinals sa pagsagupa sa 8th seed na si Bernarda Pera ng US.

Una nang ginulat ni Eala ang dating French Open finalist na si Errani noong Marso 18 sa ikalawang round ng Miami Open qualifiers sa pagtatala ng dominanteng 6-3, 6-1 panalo.

Gayunman, kakaiba ang naganap sa ikalawang paghaharap nila matapos hindi nakaiskor ang Hangzhou Asian Games na si Eala sa unang set at bagaman nagpakita ng kanyang husay sa ikalawa ay hindi naman nalampasan ang ekspiriyensa ng nakalaban na dating naging world no. 1.

Nagkaroon ng ginintuang pagkakataon ang 5-foot-8 na si Eala na palawigin ang laban sa mapagpasyang ikatlong set sa pagkapit sa 4-3 at 6-5 na abante pati na rin nang mahawakan ang set point sa 40-30.

Subalit napanatili ng batikang si Errani ang kanyang poise sa pagtulak sa ikalawang set sa tiebreak.

Mula roon, inagaw ng Italyano ang kontrol at nanguna sa buong tiebreak upang tuluyang tapusin ang laban sa loob ng isang oras at 45 minuto.

Ito ay isa pang nakakalungkot na pagkatalo kay Eala, na nabitiwan muli ang posibleng unang semifinal slot sa WTA. (Lito Oredo)