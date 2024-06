Super 2-Hits Ulutan ni Tacos dadagsain

MAUGONG ang ruwera na pag-aari ng sikat na sabungerong si Arnold Tacos dahil super quality fights ang binibitawan dito.

Kaya tiyak na dagsaan ngayong Sabado ang mga lalahok sa Super 2-Hits Ulutan na gaganapin sa New Gentri Sports Coliseum Cockpit Arena sa General Trias, Cavite.

May leg band na P500 at minimum bet na P5,500 kung saan ay sisikwat ng P35,000 ang bawat kampeon habang P20,000 naman kapag parehong pa-champion ang maglalaban.

Sakaling isa lang ang naulot ay may susungkitin na sabit na P5,000 sa pa-derby ng NGSC ni Tacos.

Magsisimula ang ulutan sa alas-3 ng hapon habang sisimulan ang pupugan sa alas-5 ng hapon, open gate ang sabungan.

Ang nasabing derby ay ginaganap tuwing Sabado at Miyerkoles kaya dalawang araw sa loob ng isang linggo makakapasyal ang mga sabungero at mamamago sa sabungan na New Gentri Sports Coliseum Cockpit Arena.

Samantala, parehong Super 2-Hits ang palaban ng NGSC tuwing Sabado at Miyerkoles, pareho rin ang papremyo.

Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan kina Zaldy Sugatan (0915-6540884), Jing Jing (0999-7452888) at Jimmy Matchmaker (0977-4810327). (Elech Dawa)