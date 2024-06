Sonny Angara itinulak naturalization ni Favour Onoh para sa Gilas Women

NAGHAIN si Senador Sonny Angara ng panukalang batas na naglalayong bigyan ng pagkamamamayan ng Pilipinas ang University of the Philippines women’s basketball team center na si Favour Ogechukwu Onoh.

Sinabi ni Senador Angara, chairman ng Samahang Basketbol ng Pilipinas sa paghahain ng Senate Bill No. 2670, na si Onoh na ipinanganak sa Nigeria, ay magiging mahalagang karagdagan sa Gilas Women para mas bumata, tumatag at potensiyal para sa pagsulong ng pambansang koponan.

Ipinanganak sa Enugu, Nigeria si Onoh ay nagsimula maglaro ng basketball sa sekondaryang paaralan ngunit mabilis nabuo ang kanyang mga kasanayan, kaya’t nakatanggap siya ng mga alok na maglaro sa Italy at Japan.

Ang 18-anyos na si Onoh ay nangingibabaw sa kanyang rookie year sa UP, na nakakuha ng season averages na 10.07 points, 13.93 rebounds, 3.21 blocks, 1.29 steals at 1.21 assists kada laro sa kanyang paraan upang makamit ang rookie of the year honors sa 86th Season ng UAAP.

“Favour Onoh would be a great addition to Gilas Pilipinas Women. We have high hopes about her contribution to the development of our women’s national basketball program and to our aspirations of taking part in the Olympics in the near future,” sabi ni Angara.

Naging instrumento si Onoh sa pangunguna sa UP Fighting Maroons Women’s Basketball Team sa 3rd place finish, ang unang podium finish ng squad mula noong 2008.

Pinili ni Gilas Pilipinas Women head coach Patrick Aquino, bibigyan ni Onoh ang national squad ng malakas na tao sa gitna. Hawak ni Onoh ang record para sa pinakamaraming rebound sa isang laro na may 30.

Tiniyak ni SBP Executive Director Erika Dy ang karakter ni Onoh sa pagsusulong ng kanyang citizenship bid — na pinupuri ang kanyang magandang karakter sa loob at labas ng court.

Nabanggit ni Angara na si Onoh, na tulad ng iba pang naturalized player, ay nagpakita ng matinding pagnanais na katawanin ang Pilipinas sa pandaigdigang yugto.

Noong Abril, inihain ni Angara ang Senate Bill No. 2646, na naglalayong bigyan ng pagkamamamayan ng Pilipinas ang import ng San Miguel Beer na si Bennie Boatwright III.

Ang six-foot-team Boatwright ay inendorso rin ng SBP na sumali sa Gilas Pilipinas bilang isa sa mga naturalized na manlalaro nito.(Lito Oredo)