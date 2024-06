Siga kumasa sa lespu, isinelda

KALABOSO ang isang miyembro ng Sputnik gang matapos itong manlaban sa mga pulis na sumita sa kanya dahil sa pagwawala at paghahamon ng away sa Malate, Maynila kahapon nang madaling-araw.

Sa ulat, nagsasagawa ng foot patrol sina Patrolman Johann Bren Turingan at Patrolman Vince Bermudez ng Paco Police Community Precinct (PCP) nang makarinig sila ng sigaw ng isang residente sa Mataas na Lupa St., Barangay 736, Zone 80 sa Malate, Maynila bandang alas-2:50 nang mada­ling-araw.

Naabutan ng mga pulis ang suspek na si Sonny Bacunawa, 20-anyos, residente ng nasabing lugar, habang may hawak ng icepick at hinahamon ang mga dumaraan.

Nilapitan ito ng mga pulis at sinaway sa kanyang ginagawa pero sa halip na huminto ay nagsalita pa ang suspek ng “‘Wag kayong makealam! Mga gago!”

Nakipambuno rin ito sa mga pulis habang ina­aresto siya hanggang tuluyan siyang magapi.

Dinala sa presinto ang suspek at sinampahan ng kasong paglabag sa BP 6 (Illegal Possession of Bladed, Pointed or Blunt Weapons) at paglabag sa Art. 151 Resistance and Disobedience to a Person in Authority or the Agents of such Person of the Revised Penal Code. (Juliet de Loza-Cudia)