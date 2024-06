SB19 Stell dinumog ng mga faney sa San Francisco

Bibilib ka talaga sa A’Tin fans ng grupong SB19!

Alam na alam nila ang mga ganap sa bawat miyembro ng SB19 at talaga namang palagi silang nakasuporta.

Nang dumating nga sa San Francisco, California si Stell Ajero noong Miyerkoles, aba, talaga namang dinumog siya ng A’Tin fans.

Inabangan talaga nila si Stell sa airport at mismong si Anna Puno na promoter ng ‘Milestone’ USA, Canada concert tour ni Erik Santos na special guest si Stell, ay nalulula sa rami ng fans na sumugod sa airport.

Ang bongga rin na may flowers, gifts pang dala ang A’Tin fans, ha! Ganun nila kamahal si Stell lalo na at kabi-birthday lang nito.

At nang dumating na raw sa San Francisco si Stell ay biglang naging mabenta ang tickets para sa kick-off concert nila na gaganapin sa Historic Bal Theatre sa San Leandro.

So nice!

Kuwento nga pala ni Anna, after ng Saturday show nila ay maglo-long drive lang sila pa-Pechanga Resort Casino sa Temecula dahil sa Sunday naman ang show nila roon.

Tama ba ang narinig namin na almost sold out na ang tickets para sa Pechanga show nina Stell at Erik?

‘Yun na! (Jun Lalin)