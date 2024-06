Hindi umano mabubura ng pagbitiw ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education (DepEd) ang mga isyu laban sa kanya.

Partikular na tinukoy ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers party-list Rep. France Castro ang isyu tungkol sa P125 milyong confidential fund na ibinigay sa Office of the President (OVP) pero naubos sa loob lamang ng 11 araw noong 2022.

“Hindi tayo titigil hangga’t hindi niya maibalik,” dagdag pa ng mambabatas.

Sinabi ni Castro na mayroong mga petisyon sa Korte Suprema na kinukuwestiyon ang legalidad ng P125 milyong confidential fund ng OVP.

Mayroon din aniyang petisyon na hiniling na ibasura ang Executive Order 2 at ang Commission on Audit (COA) circular para sa paggamit at paglipat sa ibang ahensiya ng confidential and intelligence funds (CIF).

“Kahit na mag-resign pa siya as Vice President…. pananagutin pa rin siya ng taumbayan doon sa confidential funds (and) Ano `yung mga records ng human rights violations sa Davao,” dagdag pa ni Castro. (Billy Begas)