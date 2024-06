Ryzza Mae Dizon binigyan ng surprise party ni Maine Mendoza

Ang bongga lang na buong akala ni Ryzza Mae Dizon ay tapos na ang celebration ng kanyang 19th birthday kaya naman na-shookt at na-surprise siya nang pumasok siya sa isang bar at biglang nagkantahan ng ‘Happy Birthday’ ang mga taong nasa loob ng Studio 28 Bar.

Noong actual birthday niya (June 12) kasi ay binigyan na siya ng bonggang celebration sa ‘Eat Bulaga’.

At dahil nga hindi siya nakapag-debut last year ay mistulang debut birthday party with matching cotillion pa ang ibinigay sa kanya ng Dabarkads.

Nagbakasyon sa Hong Kong si Ryzza right after her birthday kaya nitong Miyerkoles lang naganap ang pa-surprise birthday disco party sa kanya ng kanyang ‘EB’ family at Dabarkads.

Kitang-kita nga sa viral video kung paano nagulat si Ryzza nang pumasok siya sa Studio 28 Bar in Uptown Parade, BGC.

Samantala, patok na patok sa socmed ang reel kung saan makikitang nauna at nagmamadaling pumasok ng bar si Miles Ocampo, ito na rin ang nagbigay ng signal sa lahat ng tao sa venue na mag-ready na at papasok na ang birthday girl.

Hindi nakapang-disco outfit si Ryzza kaya sa mismong venue na lang ito nagpalit ng pink dress.

Si Maine Mendoza ang nagsilbing host ng event at mukhang ito rin ang punong-abala sa pag-organisa ng surprise birthday party, siyempre sa tulong na rin ng ‘Eat Bulaga’ staff.

Base kasi sa mga social media post ng event stylist at iba pang supplier ng party, thankful sila kay Menggay dahil ito raw ang kumuha sa kanilang services.

Tuwang-tuwa naman ang RyzzaNatics dahil sa importansyang ibinigay ng Dabarkads sa kanilang idolo.

“Debut pala ni Ryzza ‘yung celebration niya last week at ito talaga ang 19th birthday party niya. Iba talaga magmahal ang EB Dabarkads.”

“Thank you Maine for loving your little sister Ryzza, we love you both.”

Maging ang mga fan ng SB19 ay aliw na aliw kay Ryzza. Pina-trending nga ng A’Tin (tawag sa fans ng SB19) ang video kung saan makikitang tuwang-tuwa ang birthday girl habang pinapanood ang surprise video greetings sa kanya ng P-pop group.

Aminadong fan ng grupo si Ryzza kaya swak na swak ang theme ng party niyang ‘SB 19’ na ang ibig sabihin ay ‘Super Beautiful at 19’. Bongga di ba?

Mukhang nag-enjoy ng bonggang-bongga ang mga EB girls sa disco party nila nitong Miyerkoles ng gabi kasi hanggang sa Thursday live episode ng TV5 noontime show nila ay panay ngiti at tawa pa rin nina Menggay at Ryzza habang ikinukuwento ang nasabing event. (Ogie Rodriguez)