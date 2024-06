Nagbabala sa publiko ang Department of Agriculture (DA) dahil sa naitala na unang kaso ng Q fever sa Pilipinas.

Base sa Centers for Disease Control and Prevention, ang Q fever ay sanhi ng bacteria na Coxiella burnetii na nagdudulot ng impeksyon sa ilang hayop tulad ng kambing, tupa at baka.

Ayon sa Bureau of Animal Industry (BAI), maaaring mahawa ng Q fever ang isang indibidwal kapag nakalanghap ng kontaminadong alikabok mula sa infected na hayop.

Ang sakit sa tao ay nagdudulot ng panginginig, lagnat at pananakit ng kalamnan at kung hindi magagamot, maaaring maging sanhi ng komplikasyon sa atay at puso.

Ayon kay Dr. Christian Daquigan, officer-in-charge ng Bureau of Quarantine Services ng BAI, mahigit 90 kambing na ang kinatay at inilibing upang hindi na makapanghawa.

Nabatid na inangkat ang mga naturang kambing mula sa Estados Unidos.

Sinabi naman ni DA Spokesperson at Assistant Secretary Arnel De Mesa na ipinag-utos na ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang imbestigasyon kung paano nakalusot ang may sakit na kambing mula sa ibang bansa.

Ayon kay De Mesa, inangkat ng BAI sa Estados Unidos ang 94 na kambing at ginastusan ito P10 milyon.

Dumating ang mga kambing noong Enero 2024 pero pinatay lahat ito matapos matuklasan na may sakit.

Bukod sa mga imported na kambing, pinatay na rin ang iba pang hayop na maaaring nahawa ng mga ito at inutos na rin ni Laurel na ihinto ang pag-angkat ng kambing mula sa Amerika. (Darcie De Galicia/Eileen Mencias)