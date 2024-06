May magandang balita para sa mga motoristang dumadaan sa CAVITEX dahil gagaan ang pasanin sa toll gate sa loob ng isang buwan.

Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. Biyernes ng umaga, Hunyo 21, ang natanggap na balita mula sa Philippine Reclamation Authority (PRA), ang operator ng CAVITEX na iminungkahing suspindehin ang bayad sa toll gate para sa lahat ng sasakyan na dumadaan sa Manila-Cavite Toll Expressway sa Taguig, Parañaque, Las Piñas, Bacoor, at Kawit sa loob ng 30 araw o isang buwan.

Inihayag ito ng Pangulo matapos dumalo sa groundbreaking ng CALAX-CAVITEX Link at CAVITEX C5 Link Segment 3B, at inagurasyon ng CAVITEX C5 Link Sucat Interchange sa Parañaque.

“The PRA as operator of the CAVITEX proposed to suspend the collection of toll fees for all types of vehicles passing through the Manila Cavite Toll Expressway Taguig-Paranaque-Las Pinas-Bacoor and Kawit for 30 days,” sabi ng Pangulo.

Ikinatuwa ng Pangulo ang inisyatibo ng PRA dahil malaking tulong aniya ito para mabawasan ang pinapasan na sakripisyo ng mga motorista mula sa epekto ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo.

Kaugnay nito, inatasan ng Pangulo ang Toll Regulatory Board (TRB) na tiyakin na maipatupad ito sa lalong madaling panahon para sa pakinabang ng mga motorista at publiko. (Aileen Taliping)