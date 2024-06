Paghahanda para sa susunod na SONA ng Pangulo

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Kahit wala pong sesyon ang Mababang Kapulungan ng Kongreso ay patuloy ang ating pagtatrabaho para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino.

Pinaghahandaan po kasi natin ang pagbubukas ng Third Regular Session ng 19th Congress sa Hulyo 22. Doon muling ilalahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. ang kanyang ikatlong State of the Nation Address (SONA).

Kaya naman po sumama ako kay Speaker Martin Romualdez nang makipagpulong siya kay Senate President Francis “Chiz” Escudero, upang maplantsa ang mga priority bills sa pagbubukas muli ng sesyon ng Kongreso.

Isa sa mga natalakay ang pangangailangang maipasa ang pag-amyenda sa Rice Tariffication Law. Layunin ng panukala na paramihin ang buffer stock ng bigas sa bansa at bigyan ng kapangyarihan ang National Food Authority na bantayan ang mga bodega ng bigas. Aatasan din ang NFA na magbenta ng bigas sa panahon ng emergency upang makabili ng mura ang publiko.

Muli ring bibigyan ng kapangyarihan ang NFA na umangkat ng bigas pero kung ito ay kinakailangan lamang at kung papayagan ng kalihim ng Department of Agriculture.

Sa pagtutulungan ng Kongreso at Senado, layunin naming maisulong ang mahahalagang batas na lubos na makakatulong at makakapag-paangat ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino tulad ng pag-amyenda sa Rice Tariffication Law.

Bilang chairman ng House Committee on Appropriations, inaabangan ko na rin ang pagsusumite ng Department of Budget and Management (DBM) ng 2025 National Expenditure Program (NEP).

May plano kasi ang administrasyong Marcos na magpanukala ng record-high P6.2 trillion national budget para sa 2025. Ang national budget ngayong taon ay P5.768 trillion.

Naging tradisyon na ang proposed 2025 national budget ay isinusumite sa Kongreso pagkatapos ng SONA ng Pangulo pero may mga pagkakataon na lumilipas muna ang ilang araw bago ito isumite.

Dahil ito na ang pinakamalaking budget proposal sa kasaysayan ng bansa, magiging prayoridad ito sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. Magpupuyat po uli ang inyong lingkod at iba pa nating kasamahan sa appropriations committee upang maaprobahan sa takdang deadline ang panukalang budget.

Tulad nga ng sinabi ni Speaker Romualdez, ang 2025 proposed budget ang pinakamabigat at pinakamalaking legislation na haharapin ng Kongreso.

Samantala, noong ating pangunahan ang groundbreaking at capsule laying ng 20-storey Integrated Specialty and Wellness center Hub ng BRHMC sa lalawigan ng Albay kamakailan, ating binalita doon na magkakaroon na ng allowance ang mga health workers.

Makukuha na rin ng mga medical personnel na nagtrabaho noong pandemic ang allowances nila. It may have been long overdue pero ginawan natin ng paraan by allocating funds para sa ating mga minamahal na health workers.

Kinumpirma na ng DBM na sila ay naglabas ng Notice of Cash Allocation (NCA) para sa P5.566 bilyon na Public Health Emergency Benefits and Allowances (PHEBA). Isinabay ito sa paglalabas ng pondo ang P2.439 bilyon naman para sa Medical Assistance to Indigent and Financially-Incapacitated Patients (MAIP).

Sa susunod na linggo, marami pa tayong ibabalitang proyekto ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!