HINDI na nakatiis at hinikayat na ng mga pangunahing shipping company sa mundo ang mga lider ng iba’t ibang bansa na kumilos para mahinto ang mga pag-atake ng rebeldeng Houthi group sa Red Sea.

Kasunod ito sa pagpapalubog ng mga Houthi ng cargo ship na ikinasawi ng tatlong seafarer.

Ayon sa ilang shipping firm, kabilang ang International Chamber of Shipping at World Shipping Council, sobra na ang ginagawa ng rebeldeng grupo at dina­damay na pati mga seafarer na ginagawa lang ang kanilang mga trabaho.

Kumbinsido ang mga shipping company na mas mainam kung ang magbabantay sa mga lugar na inaatake ng Houthi ay mula sa mga maiimpluwensiyang­ bansa dahil sa kanilang modernong kagamitan at kasanayan sa pagbibigay ng seguridad sa kanilang karagatan.

Dahil sa pag-atake ng Houthi, humaba ani­la ang iniikutan nilang ruta para makaiwas dito.

Noong Marso, pinalubog ng mga Houthi rebel ang British-registered vessel na Rubymar gamit ang mga ballistic missiles at pinakahuli itong MV Tutor.