Sinampahan ng kaso sa Department of Justice (DOJ) ng Philippine National Police–Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) at Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) ang suspendidong Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo at 13 iba pa kaugnay sa umano’y human trafficking.

May kinalaman ito sa sinalakay na scam farm sa Bamban.

Kasama ni Guo ang dating Technology and Livelihood Resource Center (TLRC) deputy director general na si Dennis Cunanan at 12 opisyal at incorporator sa mga kinasuhan ng paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act.

Sabit din sa kaso ang umano’y business partner ni Guo na si Huang Zhiyang na isang pugante sa China, at Zhang Ruijin at Baoying Li, na parehong sangkot sa malaking kaso ng money laundering sa Singapore.

Si Cunanan ay dati nang hinatulan ng 26 taong pagkabilanggo dahil sa pork barrel scam. Lumutang ang pangalan ni Cunanan kasunod ng isinagawang pagsalakay sa mga scam farm sa Bamban at sa Porac, Pampanga.

Samantala, sinabi ni DOJ Undersecretary Nicholas Felix Ty na inihahanda na rin ang immigration lookout bulletin order (ILBO) laban kay Guo.

Aniya, maaaring pirmahan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang ILBO sa susunod na linggo.

Sa ilalim ng ILBO ay hindi nito pinipigilan na makaalis ng bansa ang isang indibidwal. Isang “monitoring mechanism” lamang ito bilang alarma sa gobyerno kapag ang isang indibidwal na nasa ILBO ay papasok o paalis ng bansa.

“Dahil na-file na `yung kaso, pina-process na namin `yung ILBO. Dadaan lang ito sa internal processes ng DOJ at hopefully by next week, mapirmahan na ni Secretary ang ILBO,” sabi ni Ty. (Juliet de Loza-Cudia)