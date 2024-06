May reward sa makakapagsoli: Standee ni BINI Sheena ninakaw

Mahalagang parte ng kasikatan at tagumpay ng isang artista ay ang mga fan, pero may ilan sa mga ito na sumusobra sa pagiging faney!

May mga fan kasi na nakakagawa ng hindi maganda dahil sa sobrang paghanga sa kanyang iniidolo gaya ng nangyari recently sa P-pop idol girl group na BINI.

Sa naganap kasing National BINI Day noong June 12 sa One Ayala Mall ay nawala ang standee ng isa sa mga miyembro ng grupo na si BINI Sheena.

May kumalat pa na video at photos sa X (dating Twitter) na tinatangay ng isang babae ang standee habang nasa escalator.

Wala pang nakapagkukumpirma na ang nasabing babae ay isa sa BLOOMs, tawag sa fandom ng BINI, pero makikitang nakasuot ito ng BINI accessory.

Kaya naman nanawagan sa social media ang tinuturing na ama ng Nation’s Girl Group at head ng Star Magic na si Direk Lauren Dyogi.

“Nabalitaan namin na, I hope hindi siya BLOOM, pero malamang at sa malamang, eh, BLOOM itong taong ‘to, dahil nandun sa BINI Hour, na medyo po tumangay sa isa nating standee. Ang sinasabi naman lagi ng BLOOMs, ‘Walo hanggang dulo.’ Pito na lang po sila,” pahayag ni Direk Lauren sa video na pinost ng official account ng BINI.

Nalungkot nga raw siya kung sakaling isang BLOOM ang gumawa nang pagkuha ng standee.

“Unang una, nakakalungkot kasi to know that isang BLOOM ang puwedeng gumawa nito. Hindi maganda ‘yung magkukuha ka ng bagay na hindi sa inyo. At the same time, very important ito sa amin. Not only figuratively because kailangan kumpleto sila, but because it happened on the anniversary day of BINI.”

Nais nga ni Direk Lauren na kumpleto ang 8 standees dahil marami pang events ang BINI sa mga susunod na araw gaya ng sold out 3-night concert ng grupo sa New Frontier Theater sa June 28, 29, at 30.

Maski sa event ng Thai, Korean, at K-pop idols ay importante ang standees dahil marami kasing fans ang nagpapa-picture rito lalo pa’t may dagdag bayad or VIP tickets lang ang puwede magpa-pic sa kanilang idol sa ilang fan meetings at concerts.

Para mahanap ang nasabing standee ni BINI Sheena ay naglunsad si Direk Lauren ng ‘Finding Sheena’ kung saan may reward para sa makakahanap nito.

“Ngayon po, naglulunsad kami ng isang magandang kampanya, ‘Finding Sheena’. So, tulungan niyo po kami, magbigay po ng impormasyon o sino po makakapagbalik sa atin ng standee ni Sheena.

“Kailangan po hindi kayo ‘yung kumuha nun ha, so humihingi po ako ng tulong sa iba pong BLOOMs natin na may alam, puwede magturo, puwede magdala pabalik dito sa ABS-CBN ni Sheena. Kung meron kayong information gamitin lang po ‘yung hashtag na #SheenahanaphanapKita.”

Ang dami talagang nababaliw sa grupong BINI na number one Filipino music artist na ngayon sa music streaming platform na Spotify.

Kaya naman for the first time ay binati ng Chief Executive Officer (CEO) ng ABS-CBN Corporation na si Carlo Katigbak sa naganap na annual stockholders ng company ang BINI para sa phenomenonal na tagumpay nito.

Usually, mga programa at pelikula ang binibida sa annual stockholders meeting at hindi ang mga artist or star kaya maraming nagulat nang batiin at ibida ng Kapamilya CEO ang BINI.

Tuwang-tuwa siyempre ang BLOOMs dahil very K-pop idols sa bansang South Korea ang dating ng BINI, ha!

Bonggels!