May milagro bang ayaw madiskubre?

Mula nang nag-takeover ang Local Water Utilities Administration (LWUA) sa Cagayan de Oro Water District (COWD) sa pamamagitan ng pagtatalaga ng interim General Manager at mga miyembro ng Board of Directors (BOD) nito, samu’t-saring patutsada ang sunod-sunod na naglabasan upang kuwestyunin ang legalidad ng LWUA takeover.

Dalawang personalidad ang madalas nangunguna sa mga putak ng putak upang palabasing hindi kailangan ang pagpasok ng LWUA sa COWD, si General Manager Antonio B. Young at BOD member na si Gerry J. Caño.

Si Young ay hindi appointed habang si Caño ay appointed ni CDO Mayor Rolando “Klarex” Uy. Simula pa lamang nang ipag-utos ni Pangulong Ferdinand “Bong Bong” Marcos Jr. ang pagpasok ng LWUA upang ayusin ang problemadong COWD, all-out support at kooperasyon ang naging mga pahiwatig ni Mayor sa direktiba ni PBBM.

Nakapagtataka lamang na itong dalawang opisyal ay kung anu-ano pang mga naiisip upang salungatin ang utos mismo ni PBBM. Bilang appointees, malinaw na dapat ay sumasang-ayon sila sa pananaw ng nag-appoint sa kanila. Lalo pa’t ang CDO LGU ay may guidance oversight din naman sa COWD.

Para naman kasing mas marunong pa itong sina Young at Caño kay Mayor Uy. Parang pinangangalandakan pa nilang mas may alam pa sila sa batas at proseso ng gobyerno kaysa kay PBBM.

Akalain mo, sa dinami-dami na ng mga ginawang pagkontra, kasama rin sila sa nagsampa ng petition for TRO upang pansamantalang mapigil ang LWUA takeover. Ginoong Young at Caño, siguro naman, ang naging desisyon ng korte dito sa TRO appeal n’yo ay magpapalinaw na ng inyong mga kaisipan.

Ang inyong apelang TRO ay denied ng korte. Sa desisyon ng korte, malinaw na may kapalpakan ang inyong naging pamamahala sa COWD kaya nameligro ang supply ng tubig sa mga Cagayanons. Malinaw ding walang mabuting maidudulot kung pagbibigyan kayo sa kahilingan n’yong ma-TRO ang LWUA takeover.

Mawalang galang na, ako’y magmamalisya ng konti sa inyong mga paulit-ulit na pagpuputak. Hindi kaya kayo ay may mga milagrong ginawa habang namamahala sa COWD kaya naging problemado ang kalagayan nito? Mga milagrong maaaring maglutangan sa audit at pag-iimbestigang ginagawa ng mga interim officials mula sa LWUA?

Hindi kaya nais n’yong mawala muna ang LWUA at makabalik muna kayo sa pwesto para malinis o maitago ang mga milagro n’yo, kung meron man?

Kasi naman, kung talagang para sa ikagaganda ng serbisyo ng COWD para sa mga Cagayanons ay inyo ring hangarin, dapat yata ay kaisa kayo ni Mayor Uy sa kanyang pagbibigay ng buong suporta at kooperasyon sa pag-implementa ng direktiba ni PBBM.

Ako’y hindi abogado, hindi ko sigurado kung yung na-deny n’yong TRO petition ay maaari pang i-apela sa Court of Appeals o maging sa Korte Suprema. Kung pupunta kayo doon, talagang mapapa-isip na ang mga Cagayanons na baka nga may mga sikreto kayong ayaw n’yong madiskubre.

Ang masama nito, baka ‘yung mga malisyoso d’yan ay isipin pang utos ni Mayor Uy itong pagiging kontra-pelo n’yo. Siya nga naman kasi ang nag-appoint sa inyo at hindi kataka-takang kahit papano ay nakakapagpayo pa rin s’ya sa inyo.

Unsolicited advice para sa inyo Caño at Young, gayahin n’yo na si Mayor Uy, ibigay ang totoong suporta at kooperasyon sa pamamahala, pag-iimbestiga, at pagsasa-ayos ng COWD nitong mga interim officials.

Iyan ang gusto ng mga kliyente ng COWD. Maisa-ayos ang serbisyo ng kanilang water district. Mawala na ang peligro sa supply ng tubig.

Higit sa lahat, matigil na ang tila pagsuway n’yo sa utos ni PBBM.